Toekomst StrandRide for the Roses onzeker

De organisatie van de StrandRide is in handen van Stichting DELTA Ride for the Roses, de organisatie achter de Ladies NightRide in Goes en de DELTA Ride for the Roses in Goes en Zeeuws-Vlaanderen.

'De groei is er niet'

"We hadden gezegd dat het evenement moest blijven groeien, maar de groei is er niet", aldus Eddie Bogaert van de organisatie. "De inspanningen moeten in verhouding staan met de opbrengst. Die is tweeërlei; beleving en geld. Beleving is er, maar niet het gehoopte geld. We moeten een afweging voor de toekomst maken en daar durf ik nu geen uitspraak over te doen."

De tocht bestond uit twee routes van twintig en veertig kilometer, beiden langs de kust van Schouwen-Duiveland, maar wel met start en finish op het Ouddorpse strand.

Sfeerimpressie

Evenement van de Week, maandagavond vanaf 17.15 uur op tv, geeft een sfeerimpressie van de StrandRide for the Roses. De uitzending is ook online terug te kijken.