Dressuurruiter Minderhoud met recordscore naar zege

Hans Peter Minderhoud met Glock's Dream Boy tijdens het NK dressuur, afgelopen zomer in Ermelo (foto: Orange Pictures)

Net als in de Grand Prix, die Minderhoud vrijdag won, bleef hij de Duitse Langehanenberg voor. Minderhoud was de sterkste met een score van 83.665%, een recordscore voor Minderhoud met Glock's Dream Boy.

De wedstrijd in Mechelen is de zevende wedstrijd in de wereldbeker. Met de zege verdient Minderhoud twintig punten, waarmee hij stijgt naar de derde plaats in het tussenklassement. De wereldbeker bestaat uit zestien wedstrijden.

