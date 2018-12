Scheepvaart van en naar Antwerpen stilgelegd na ongeluk met containers

Haven Antwerpen, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur bij Kade 913, aan de Noordzeeterminal van PSA in de haven van Antwerpen. De bak langszij het binnenvaartcontainerschip Nero verloor achttien containers. In eerste instantie was er sprake van dat het om dertig containers zou gaan, maar de hulpdiensten hebben dat aantal later naar beneden bijgesteld.

Beelden

Omdat de containers richting de vaargeul dreven, werd de scheepvaart stilgelegd, meldt scheepvaartsite Schuttevaer. Die site vond ook beelden van het incident, gefilmd door een scheepsspotter.

Het scheepvaartverkeer op de Schelde werd stilgelegd, omdat containers richting de vaargeul dreven. De drijvende containers werden met sleepboten geborgen. Om 17.45 uur was de vaargeul weer vrij en werd de scheepvaart weer hervat.

Hoewel de scheepvaart twee uur en drie kwartier heeft stilgelegen door het ongeluk met de containers bleef de hinder volgens het Antwerpse Havenbedrijf beperkt, omdat het toevalligerwijs een erg rustige dag was in de haven. Aan boord van de containers bevonden zich volgens de hulpdiensten verder geen gevaarlijke stoffen.

Stabiliteitsprobleem

Er volgt nog een officieel onderzoek van de nautische commissie, maar volgens de Belgische hulpdiensten lijkt de oorzaak op het eerste gezicht een stabiliteitsprobleem aan boord van het schip te zijn.