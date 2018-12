Verdachte steekincident Clinge vrij, geen sprake van misdrijf

De vrouw werd voor de woning van haar moeder gevonden (foto: Omroep Zeeland)

De vrouw werd donderdag in de vroege ochtend zwaargewond op straat gevonden in de De Ruyterlaan in Clinge. Er is nog geprobeerd de vrouw te reanimeren, maar dat was tevergeefs. De vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen.

Een familielid van de vrouw, volgens buurtbewoners haar 63-jarige moeder, werd vervolgens aangehouden als verdachte. De politie gaf toen aan alle scenario's open te houden en niks uit te sluiten. Vrijdag meldde het OM dat de vrouw nog zeker drie dagen vast zou blijven zitten, omdat haar rol in het drama nog verder onderzocht moest worden.

Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl.

