Van stil siervuurwerk tot grotere potten, vuurwerk vliegt de winkels uit

Buiten staat een verwarmde tent zodat mensen niet in de kou hoeven wachten, binnen in de winkel is het een drukte van belang. "We hebben dit jaar 40 procent meer bestellingen in de voorverkoop", vertelt Jaap Hollestelle van het Vuurwerkpaleis. "Hoe het komt? Misschien omdat we goed weer verwachten voor oudejaarsavond?"

De meeste mensen in de vuurwerkwinkel gaan vooral voor het mooie vuurwerk, maar dat lekker knallen ook nog steeds populair is, blijkt uit het briefje 'uitverkocht' dat op de Black Nitraat 500.000 hangt, een mat met 35 meter aan klappers. "Vooral m'n zoon vindt die knallers erg leuk", glimlacht een man in de winkel die zijn bestelling staat in te vullen. "Ik ben vooral van de mooie pijlen."

Nieuw in vuurwerkland: stil vuurwerk

Volgens Hollestelle kiezen mensen dit jaar vooral voor gemak. "Mensen hebben geen zin om zes verschillende cakes (sierpotten, red.) aan te schaffen en kopen gewoon één hele grote. Dan heb je zeven minuten vuurwerk voor één keer aansteken."

Knallend het nieuwe jaar in. (foto: Pieter Kole)

Wellicht een trend in wording: stil vuurwerk. Hollestelle: "We hebben dit jaar voor het eerst silent fireworks. Speciaal voor mensen met dieren die wel vuurwerk willen afsteken, maar geen harde knallen willen."

Vuurwerkstandaard? 'Die maak ik zelf'

Ook nieuw dit jaar: de vuurwerkstandaard. De tijd van lege wijnflessen en parasolhouders is voorbij, sinds dit jaar is het verplicht om een lanceerstandaard te gebruiken bij het afsteken van vuurpijlen. Die standaarden moeten samen met vuurpijlen verkocht worden.

Niet iedereen is overtuigd van het nut van de vuurwerkstandaard. "Ik maak zelf standaards voor de vuurpijlen", vertelt een klant. "Met pijpen in de grond, daar komt al het vuurwerk in te staan. Steviger kan niet. Werkt ieder jaar."

Morgen zijn de vuurwerkpunten gesloten, maandag is dus de laatste kans om vuurwerk aan te schaffen.