Auto belandt in sloot, bestuurder was onder invloed

Het ongeluk gebeurde rond 3.20 uur. De auto kwam uit de richting van Westkapelle en raakte net na een bocht van de weg. Het voertuig belandde via het fietspad in een droge sloot. Twee inzittenden zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg is voor de bergingswerkzaamheden enige tijd afgesloten geweest.

Een bewrgingsbedrijf werd opgeroepen om de auto uit de sloot te trekken. (foto: HV Zeeland)

Volgens de politie was de bestuurder waarschijnlijk onder invloed van alcohol, drugs of allebei. Dat schrijven de Vlissingse wijkagenten op Instagram. Het onderzoek loopt nog, maar het rijbewijs van de bestuurder is wel al in beslag genomen, 'gezien het voorlopige onderzoek'.