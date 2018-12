Deel dit artikel:













Bram Kot nieuwe trainer Waarde

Bram Kot is volgend seizoen trainer bij voetbalclub Waarde. Kot is bij de Bevelandse club de opvolger van Edwin in de Weij, die naar Rillandia vertrekt.

Bram Kot (foto: Omroep Zeeland) Kot (54) is nu actief bij Smerdiek, dat na de promotie van vorig seizoen op de laatste plaats staat in de 3e klasse B van het zaterdagvoetbal. De nieuwe club van Kot komt uit in de 4e klasse B.