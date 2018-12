Zeeuwen in de rij om kans te maken op dertig miljoen

Volgens winkelier Tineke Boone is het topdrukte. "Maar het zijn ook hele leuke dagen. Klanten komen om iets leuks te halen, dus het is erg gezellig." Ze verkoopt zo'n honderd loten per dag, zo vlak voor de jaarwisseling.

'Kies niet eindcijfer zeven'

Voor de mensen die nog een lot moeten kopen, heeft ze nog wel een tip. "Kies niet als eindcijfer een zeven, want dat cijfer kiest bijna iedereen." Een van de klanten volgt haar voorbeeld en kiest een zes als eindcijfer. "Ik koop toch elk jaar weer een lot. Het zou mooi zijn als ik kans maak."

Boone heeft het vermoeden dat op één van de loten die ze vorig jaar verkocht, de halve hoofdprijs is gevallen. "Ik weet het niet zeker, want de naam van de winnaar wordt bij zulke hoge bedragen niet bekendgemaakt. Maar er werd in de winkel volop over gespeculeerd." Wel mocht de winkelier regelmatig prijzen van honderd of tweehonderd euro uitkeren. "Ook met zulke prijzen zijn mensen altijd blij."

Zes miljoen loten verkocht

De Primera in Oost-Souburg is één van de drukste verkooppunten in Zeeland volgens de Staatsloterij. Vooral 2016 was volgens Boone een erg druk jaar. Toen viel oudjaarsdag op een zaterdag. In totaal werden er in 2016 6,3 miljoen loten in Nederland verkocht en in 2017 bijna 6 miljoen loten. Hoeveel er van dat totaal in Zeeland worden verkocht kan de Staatsloterij niet zeggen.