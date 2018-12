Goal Brian van Hoorn is Zeeuws Sportmoment 2018

Het doelpunt dat Van Hoorn maakte, bracht Hoek in de finale van de promotiewedstrijden en via die finale uiteindelijk de promotie naar de Derde Divisie. Maar een vaste speler in de selectie van Hoek is hij er niet mee geworden. "Nee, dat niveau is gewoon te hoog." Toch vindt hij het wel leuk dat hij dit jaar voor het Zeeuws Sportmoment heeft gezorgd. "Ik heb het bericht van de verkiezing gedeeld en zag dat veel mensen het gingen overnemen. Dat was leuk om te zien. Op den duur had ik zo'n voorsprong opgebouwd dat het lastig werd om mij nog in te halen. Het is een mooi moment."

Brian van Hoorn is de winnaar van het Zeeuws Sportmoment 2018 (foto: Omroep Zeeland)

Bijna 1.000 mensen brachten via de Facebook-pagina van Omroep Zeeland Sport hun stem uit op hun Zeeuws Sportmoment 2018.

Uitslag Zeeuws Sportmoment 2018

Goal Brian van Hoorn: 414 stemmen

Afscheid Lein Lievense bij Kustmarathon: 264 stemmen

Debuut Antwan Tolhoek in Tour de France: 111 stemmen

Promotiewedstrijd GOES: 87 stemmen

