'Duitsers vinden in de winter het strand ook geweldig'

Volgens campingeigenaar Adriaan Wisse van camping Weltevreden is het 'winterkamperen' een trend. "Voor de Duitsers is het heel normaal om 's winters buiten te zijn en van de natuur te genieten. Het strand vinden ze geweldig!", vertelt Wisse.

Torsten Berning uit Aken komt jaarlijks naar Zeeland om te genieten van het strand, maar in de winter geeft het hem een speciaal gevoel. "Die Zeeuwse wind en een beetje kou maakt een strandwandeling hier zo bijzonder. Daarnaast hangt er een gemoedelijke sfeer op de camping. Iedereen is gezellig bij elkaar en drinkt gezamenlijk glühwein. Ik kom graag naar Zeeland", zegt hij.

Jaarwisseling in de duinen

Tussen al die Duitse campers staat er zo hier en daar ook een camper met Nederlandse kentekenplaten. Het echtpaar Duvekot uit Lochem is zelfs van plan oud en nieuw in de duinen te vieren.

"Als we het thuis vieren krijgen we de hele buurt over ons heen en we willen gewoon rust. Als je op de duinen staat met champagne staan er vaak meerdere stelletjes. Dat is ontzettend gezellig, om met elkaar naar het vuurwerk te kijken. Afgelopen drie jaar hebben we dat ook gedaan en het bevalt erg goed. Ik denk dat we hier een traditie van maken", aldus Sari Duvekot.