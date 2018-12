Fans kunnen niet zonder jaarafsluiting Van Meerenburgh

Ook al heeft het snelsonnet altijd dezelfde vorm van vier regels met rijmschema a-b-b-a gevolgd door twee regels met een andere rijmklank, Van Meerenburgh raakt er nooit op uitgekeken. "Het is een fijne vorm om redelijk vlot een verbazing, verzuchting of ergernis kwijt te kunnen", zegt hij. Iedere week schrijft hij een snelsonnet over de actualiteit wat ervoor zorgt dat hij eigenlijk niet meer ontspannen naar het nieuws kan kijken. "Bij elk nieuwsonderwerp denk ik, daar kan ik een gedicht van maken. Meestal lukt dat wel en dan rolt er een nieuw snelsonnet uit mijn pen", aldus van Meerenburg.

Aan het eind van het jaar, staat dichter Coenraedt van Meerenburgh weer voor u klaar

De bezoekers genoten hoorbaar van Van Meerenburgh en het begeleidende pianospel van Ferenc Hannewijk. Voor sommigen zou een jaarafsluiting niet compleet zijn zonder de snelsonnetten van Coenraedt. "Dan weet ik niet weer wat ik moet, want ik ben er zo aan gewend dat hij er altijd is. Het staat gewoon in mijn agenda en ik zeg er ook afspraken voor af", zegt Adrie Visser uit Middelburg. Voor Jannie Zondag uit Zwijndrecht was het de eerste keer, maar ook zij was onder de indruk: "Het is een ontzettend leuk jaaroverzicht in dichtvorm. Ik ben er helemaal enthousiast van geworden, dus ik kom volgend jaar weer."

