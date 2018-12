Eenmaal, andermaal... wie koopt de 'vuurtoren' van Breskens?

De vuurtoren is dit voorjaar gebouwd voor een voorstelling van toneelvereniging Thalia in Breskens, die zich afspeelde op het Bressiaanse strand. Sindsdien staat de toren in het multifunctionele centrum in Breskens. "We hebben er zelf geen opslagruimte voor", vertelt voorzitter Vincent Corijn. "We kunnen niet alles bewaren, maar het is wel jammer ja."

Niet geschikt voor buiten

Zo'n 400 à 500 uur werk ging er in zitten, maar het resultaat mag er zijn: een houten vuurtoren mét dakbedekking, de kenmerkende 'wafelraampjes', een windwijzer op de kop en zelfs een ronddraaiende lamp. Maker Jacky van Houte heeft geprobeerd zo dicht mogelijk bij de echte vuurtoren te komen.

"Ik ben op een zondagmiddag samen met m'n vrouw, een duimstok en een fototoestel de echte vuurtoren gaan bekijken", vertelt Van Houte. "Hij is verrijdbaar, maar door het hout niet geschikt om buiten te zetten", waarschuwt hij. De nieuwe eigenaar moet dus wel een grote ruimte hebben.

Links de echte vuurtoren, rechts de replica van toneelvereniging Thalia. (foto: Ria Brasser/toneelvereniging Thalia)

De vuurtoren staat al ruim een maand te koop op Marktplaats. Het laatst uitgebrachte bod staat op 600 euro. Tot morgen om 18.00 uur kan er geboden worden. "We hopen wel dat de vuurtoren in de buurt blijft. Het is tóch de vuurtoren van Breskens", zegt Corijn.

Opbrengst deels naar échte vuurtoren

"Maar dat hebben we niet meer in de hand", vult Van Houte aan. "Het is te hopen dat 'ie veel geld opbrengt." De opbrengst gaat deels naar de toneelvereniging en deels naar de échte vuurtoren van Breskens.