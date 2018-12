Vroeg begonnen oliebollenbakker krijgt politie op bezoek

Marthyn Mol (links) kreeg verrassend bezoek toen hij oliebollen aan het bakken was (foto: Cennie Reijngoudt)

In het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker vertelt Mol over de verrassende ontmoeting van vannacht. "We waren volop aan het bakken toen we ineens geklop op de deur hoorden. Die deur was op slot om het geboefte buiten te houden, je weet maar nooit", zegt Mol. "Mijn maat ging kijken en zei dat het politie was." In eerste instantie dacht Mol dat het een grapje was, maar niets was minder waar.

De politie had een melding gehad van een buurtbewoner die het verdacht vond dat heel de nacht het licht uit was in het dorpshuis en dat nu ineens aan was. "Toen stonden ze ineens met zes man binnen", lacht Mol. "Ik heb ze allemaal een bolletje of twee gegeven, die vonden ze lekker. We hebben toestemming gehad om door te bakken."

Marthyn Mol over het verrassende bezoek van vannacht

En dat is maar goed ook want Mol weet al niet meer hoeveel bollen hij heeft gebakken. "Ik schat in dat we er nu zo'n 1500 tot 1600 hebben gebakken." Mol begon met twee anderen om half één met bakken. Eerst bakte Mol de oliebollen altijd thuis. "Maar het is een beetje een uit de hand gelopen hobby. Thuis werd het keukentje te klein dus zijn we uitgeweken naar het dorpshuis."

Mol verwacht rond het middaguur klaar te zijn met het bakken van oliebollen.