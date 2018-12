Zeeland wordt wakker: vuurtoren te koop, snelsonnetten en campers

Een replica van de Bressiaanse vuurtoren, gemaakt voor een toneelstuk van vereniging Thalia. (foto: Ria Brasser/toneelvereniging Thalia)

Vuurtoren te koop

De vuurtoren van Breskens staat te koop. Niet de echte natuurlijk, maar een nagemaakte replica van toneelvereniging Thalia. De vuurtoren is dit voorjaar voor een toneelvoorstelling over het Bressiaanse strand gebouwd en staat al bijna een jaar in het MFC in Breskens. Een bod uitbrengen kan nog tot 18.00 uur. De opbrengst gaat deels naar de toneelvereniging en deels naar de échte vuurtoren.

Oudejaarsshow 2018 Coenraedt van Meerenburgh (foto: Omroep Zeeland)

Snelsonetten

Zoals hij dat al tien keer eerder deed heeft dichter Coenraedt van Meerenburgh op de laatste zondag van het jaar in dichtvorm teruggeblikt op het afgelopen jaar in boekhandel de Drvkkery in Middelburg. De Vlissingse dichter vulde die Middelburgse boekhandel met zijn trouwe fans, die ieder jaar terugkomen voor zijn Dichterlijke Oudejaarsshow, die bestaat uit een reeks snelsonetten gebaseerd op het nieuws van dit jaar.

Volle camping Weltevreden Zoutelande (foto: Omroep Zeeland)

Wintercamping

Bij kamperen denk je aan de zomer, maar ook hartje winter is Zeeland een populaire bestemming voor kampeerders. Maar dan wel in een caravan of camper, want een tentje is wel aan de koude kant. Zo staat camping Weltevreden in Zoutelande ook in de winter vol met Duitse campers. Steeds meer mensen hebben blijkbaar door dat onze provincie in de winter net zo mooi is als in de zomer!

Mist en nevel boven natuurgebied bij Goes (foto: Jesse uit Goes)

Het weer:

Wolkenvelden en soms een gaatje voor de zon. Overwegend droog en we sluiten het jaar 2018 zacht af, met vanmiddag 9 a 10 graden. Later vanavond en tijdens de jaarwisseling valt lokaal een beetje motregen. De westenwind trekt iets aan, bij minima van 7 graden.