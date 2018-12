Herstel zieke marathonschaatser Niels Mesu verloopt goed

Niels Mesu wint KPN Marathon Cup Groningen (foto: Orange Pictures)

In 2013 werd bij Mesu voor het eerst huidkanker vastgesteld. Hij onderging twee operaties en een aantal bestralingen. Eind 2013 keerde hij terug als schaatser. In 2016 won hij de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk, het hoogtepunt in zijn carrière.

Een jaar geleden werd opnieuw huidkanker vastgesteld. Mesu (nu 26) stopte met schaatsen om zich volledig op zijn herstel te richten. In oktober begon hij aan een nieuwe behandeling.

Hoe gaat het nu met je?

"Het gaat hartstikke goed de laatste tijd. Het is allemaal wat minder geweest, maar ik ben opgeknapt. Ik heb m'n energie teruggekregen en daar ben ik heel blij mee. De doktoren hadden tachtig procent kans op chronische vermoeidheid gegeven met mijn behandeling. Ik ben heel blij dat ik bij de andere twintig procent hoor."

Hoe intensief zijn de laatste drie maanden voor je geweest toen je aan een nieuwe behandeling begon?

"Het is pittig geweest. Ik kreeg griepverschijnselen, hoofdpijn en ik heb zelfs nog in het ziekenhuis gelegen. Bleek het een hersenvliesontsteking te zijn. Puur door de therapie. Ik kreeg prednison om het te onderdrukken, maar bij het afbouwen kwam de ontsteking terug. Nu ben ik weer aan het afbouwen. Het gaat goed en hoop dat ik er snel vanaf ben."

Wat doet de behandeling met je huidkanker?

"Ik zag het allemaal even niet meer zitten, maar uit de scan bleek dat alles heel veel kleiner werd. De dokter zei zelfs dat ik maar een glaasje bubbels moest nemen omdat het de goede kant op lijkt te gaan. Over een week heb ik weer een scan en dat is altijd spannend."

Niels Mesu aan het werk op de boerderij van zijn ouders in Schellach (foto: Omroep Zeeland)

Je voelt je goed?

"Ja, ik ben ondertussen weer aan de slag. Thuis op de kaasboerderij. En gisteren ben ik voor het eerst sinds lange tijd weer eens wezen mountainbiken. De kracht is er nog niet, maar ik merk dat ik er nog steeds plezier in heb."

Zit een terugkeer als topschaatser er nog in?

"Daar is nog niks zinnigs over te zeggen, maar ik hoop het nog steeds. Eerst moet alles uit m'n lichaam. Als het echt weg is, kan ik verder aan een terugkeer denken."

Op Nieuwjaarsdag ben je actief als co-commentator bij de NOS bij het Nederlands kampioenschap marathonschaatsen. Hoe is dat voor je?

"Dat is hartstikke leuk om te doen. Ik volg alle wedstrijden nog. Het is leuk om het uit te leggen voor de mensen die iets minder verstand van marathonschaatsen hebben. Zeker als het een ingewikkelde wedstrijd is."