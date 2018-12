Champagne en oliebollen, een goeie combinatie?

Maar volgens Henderikse gaan champagne en oliebollen eigenlijk niet zo goed samen. "Champagne is over het algemeen vrij droog en oliebollen daarentegen, zeker met een lading poedersuiker, is mierzoet. Het is dus qua smaak niet zo'n goeie combi." Een zoete wijn, daarentegen, zou volgens Henderikse veel beter bij oliebollen passen.

Champagne ontkurken

Volgens Henderikse weten veel mensen, die champagne in huis halen, ook niet hoe ze de fles het beste kunnen ontkurken. "Een veel gemaakte fout is dat mensen aan de kurk beginnen te draaien en dat moet je juist niet doen." De beste manier om een fles champagne te openen is volgens hem om met je linkerhand de kurk vast te houden en met je rechterhand de fles te draaien. De fles zal op deze manier niet van de kurk afschieten, maar de kurk van de fles. "Hierdoor voorkom je dus dat hij knalt en dat de champagne eruit spuit. Want dat is toch eeuwig zonde." Als de fles eenmaal open is moet je de fles even laten staan, zodat het koolzuurgas tot rust kan komen. Daarna kun je de glazen volschenken en serveren.

Bij het serveren van de champagne ziet Henderikse ook dat het dikwijls fout gaat. "Je moet het glas een beetje schuin houden en de champagne heel rustig in het glas schenken. Dan voorkom je dat de champagne eroverheen loopt. Wanneer je nu een aantal glazen moet vullen, kun je het beste vantevoren alvast een heel klein beetje champagne in het glas schenken. Op het moment suprême kun je dan redelijk snel alle glazen vullen en zorg je ervoor dat de champagne in het glas blijft. Waar het natuurlijk ook hoort."

Niet in plastic bekers

Ook is het volgens Henderikse 'not done' om schuimwijn te serveren in plastic bekers. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat het soort materiaal van de beker de smaak van de wijn kan beïnvloeden. "Als je de schuimwijn in een plastic beker giet, plakken de bubbels blijkbaar aan de wanden van de bekers en ontstaan er grotere bubbels. En hoe groter de bubbels hoe slechter de smaak van de schuimwijn. Eigenlijk is dus alles wat geen traditioneel glas is, slecht om de schuimwijn in te schenken."

Veel mensen zijn volgens Henderikse ook niet op de hoogte wat champagne nu eigenlijk is en halen maar wat in huis, omdat het er nu eenmaal bij hoort. "Champagne is een mousserende wijn en wordt ook wel schuimwijn genoemd. Het zijn wijnen waarin zich koolzuurgas bevindt. Vandaar dat hij ook kan knallen." De bekendste mousserende wijn is volgens hem champagne. Alleen wijn uit de wijnstreek de Champagne, gelegen in het noordoosten van Frankrijk mag officieel de naam champagne dragen.

Andere schuimwijnen zijn onder andere cava en prosecco. Alleen deze schuimwijnen komen niet uit Frankrijk. Cava komt namelijk uit Spanje en wordt gemaakt in de Penedes, een wijngebied ten zuidwesten van Barcelona. En prosecco is afkomstig uit Italië. Deze schuimwijn wordt in de regio Veneto verbouwd. Prosecco is zowel de naam van de schuimwijn als van de witte druivensoort waar deze wijn van wordt gemaakt.