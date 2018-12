De Mikke sluit opvangkast vanwege vuurwerk

De Mikke sluit tijdelijk de opvangkast (foto: Vogel- en zeedieropvang De Mikke)

De schade van het ontplofte vuurwerk bleef redelijk beperkt. "Alleen het kratje wat eronder staat is stuk", zegt Martina van Zalen van De Mikke. "Maar het geeft ons wel een heel beroerd gevoel." Bovenop de kast zat wel een kokmeeuw in een krat. Het is niet duidelijk of die meeuw er al was toen het vuurwerk in de opvangkast werd gegooid. "Maar de meeuw heeft wel in de vieze lucht gezeten."

"We hebben dit in al die jaren nog nooit eerder meegemaakt en om erger te voorkomen", gaat Van Zalen verder. "En daarom blijft de opvangkast tot en met 2 januari dicht."