Brandweer heeft het druk met allerlei brandjes op oudjaarsdag

Krabbendijke op oudejaarsdag 2018 (foto: Omroep Zeeland)

10.30 uur

In Krabbendijke is al politie op de been, een helikopter vliegt over en op de kruising van de Johan Willem Frisostraat en Dorpsstraat hangt sinds 28 december een camera. We treffen José van Egmond. Het wordt haar tweede jaarwisseling in haar functie van burgemeester van de gemeente Reimerswaal. Ze is van plan om vanavond alle kernen van haar gemeente een bezoekje te brengen en hoopt dat het een gezellige jaarwisseling wordt. De gemeente Reimerswaal hanteert daarvoor een draaiboek.

Voor een vreugdevuur in Krabbendijke heeft Van Egmond een vergunning afgegeven. Volgens de burgemeester gaat het om een echte dorpstraditie.

Krabbendijke op oudejaarsdag 2018

In Nieuw- en Sint Joosland heeft de brandweer aan het eind van de ochtend ingegrepen en een vuur aan de Van Akenstraat geblust. In een kuil waren onder meer autobanden en hout in brand gestoken.

Brandweer blust buitenbrandje Nieuw en Sint Joosland (foto: HV Zeeland)

13.00 uur

Het is nog rustig in Terneuzen. We ontmoeten bij het gemeentehuis Wim de Maat en Theo van Goethem. Zij zijn buitengewoon opsporingsambtenaar ('boa') en houden toezicht in de stad. Bjzondere aandacht is er voor de vuurwerkvrije zone vlakbij het dierenasiel en een zorgcentrum waar helemaal niet mag worden geknald.

Boa's houden toezicht in Terneuzen

Van Goethem en De Maat worden vanavond bijgestaan door de politie.

De brandweer is rond 13.30 uur in Middelburg al in actie gekomen na de melding van een buitenbrand tegen de gevel van een woning in Dauwendaele. De klikobak en een kunststof opbergbox stonden in brand. De bewoner deed een bluspoging, de brandweer heeft het vuur helemaal uitgemaakt.

Brandweer rukt uit voor buitenbrandje Middelburg (foto: HV Zeeland)

Bij een kruising bij het Schuttershof in Arnemuiden heeft vanmiddag een kleine, maar felle buitenbrand gewoed. Enkele autobanden stonden in brand en daarbij kwam zoveel rook vrij dat de rookwolk tot in Middelburg te zien was.

14.45 uur

De melding van de brand op de kruising met de Langstraat en de Burgemeester Langebeekestraat kwam rond 14.45 uur binnen bij de alarmcentrale in Middelburg. De brandweer heeft het brandje onder het toeziend oog van diverse politieagenten geblust.

Autobanden staan in brand in Arnemuiden (foto: Kees Marijs uit Arnemuiden)

15.00 uur

We zijn inmiddels doorgereden naar Tholen, naar het voetbalveld van VV Tholense Boys. Vanaf 12.30 uur wordt hier al met carbid geschoten. Voor de zesde keer organiseert de stichting carbid schieten Tholen dit oorverdovende evenement en wordt geld opgehaald voor een lokaal, goed doel. Dat is dit jaar speeltuinvereniging Buutvrij. " zegt Lennard Berrevoets van de stichting. "

16.00 uur

De brandweer van Arnemuiden mocht om 16.00 uur opnieuw uitrukken voor brandende autobanden. Dit keer woedde de brand in een park bij de Singel, ter hoogte van de Pinksterbloemlaan. De brandende banden produceerden zeer veel rook. De brandweer had de vlammen snel bedwongen. Wel moest er nog een poosje worden nageblust. De politie heeft nadien de aanwezige jongeren aangesproken.

Weer autobranden in brand in Arnemuiden (foto: HV Zeeland)

De brandweer is iets na vieren daarna nog uitgerukt voor een brand in een schuurtje aan de Voorstraat in Sint Philipsland. En een uur later was er een brand in een container aan de Korte Nobelstraat in Zierikzee.

17.00 uur

Inwoners van Hoek en omgeving hebben vol verontwaardiging gereageerd op een vreugdevuur op het Molenplein vlak naast de molen van Hoek. Daar waren wat autobanden in brand gestoken, maar dat brandje woedde vlak naast de molen en de omwonenden waren bang dat het vuur zou overslaan op de molen.

Brandstichting naast monumentale panden ligt nogal gevoelig in het Zeeuws-Vlaamse dorp nadat bij de jaarwisseling van 2014 naar 2015 de kerk daar afbrandde. In dit geval had de brandweer het vuurtje snel geblust.

Terwijl 2018 de laatste uren ingaat, heeft de Zeeuwse brandweer het druk met kleinschalige brandstichtingen. Van een autobrand in Middelburg tot brandende hopen autobanden in Vlissingen. Alle zestig Zeeuwse brandweerposten zijn dan ook volledig bemand, volgens de Veiligheidsregio Zeeland staan er deze nacht honderden brandweervrijwilligers paraat om al die branden te blussen.

