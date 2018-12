Op weg naar Oud en Nieuw

Krabbendijke op oudejaarsdag 2018 (foto: Omroep Zeeland)

10.30 uur

In Krabbendijke is al politie op de been, een helikopter vliegt over en op de kruising van de Johan Willem Frisostraat en Dorpsstraat hangt sinds 28 december een camera. We treffen José van Egmond. Het wordt haar tweede jaarwisseling in haar functie van burgemeester van de gemeente Reimerswaal. Ze is van plan om vanavond alle kernen van haar gemeente een bezoekje te brengen en hoopt dat het een gezellige jaarwisseling wordt. De gemeente Reimerswaal hanteert daarvoor een draaiboek.

Voor een vreugdevuur in Krabbendijke heeft Van Egmond een vergunning afgegeven. Volgens de burgemeester gaat het om een echte dorpstraditie.

Krabbendijke op oudejaarsdag 2018

In Nieuw- en Sint Joosland heeft de brandweer aan het eind van de ochtend ingegrepen en een vuur aan de Van Akenstraat geblust. In een kuil waren onder meer autobanden en hout in brand gestolen.

Brandweer blust buitenbrandje Nieuw en Sint Joosland (foto: HV Zeeland)

13.00 uur

Het is nog rustig in Terneuzen. We ontmoeten bij het gemeentehuis Wim de Maat en Theo van Goethem. Zij zijn buitengewoon opsporingsambtenaar ('boa') en houden toezicht in de stad. Bjzondere aandacht is er voor de vuurwerkvrije zone vlakbij het dierenasiel en een zorgcentrum waar helemaal niet mag worden geknald.

Boa's houden toezicht in Terneuzen

Van Goethem en De Maat worden vanavond bijgestaan door de politie.

De brandweer is rond 13.30 uur in Middelburg al in actie gekomen na de melding van een buitenbrand tegen de gevel van een woning in Dauwendaele. De klikobak en een kunststof opbergbox stonden in brand. De bewoner deed een bluspoging, de brandweer heeft het vuur helemaal uitgemaakt.

Brandweer rukt uit voor buitenbrandje Middelburg (foto: HV Zeeland)