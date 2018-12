Zeeland groeit door import, niet door baby's

Beste geboortecijfers in Tholen en Reimerswaal (foto: OZ)

Alleen Sluis, Vlissingen, Veere en Noord-Beveland kampen met krimp. In Sluis is die relatief het grootst (0,6 procent minder), maar ook absoluut: 141 inwoners minder dan twaalf maanden geleden. Alleen de kern Eede (plus 31) groeit goed.

Voor heel Zeeland zijn in 2018 de sombere voorspellingen van vijf jaar geleden over de dreigende bevolkingskrimp van Zeeland alweer niet uitgekomen. De sterkste groei in aantallen noteert de gemeente Middelburg: plus 263, een half procent méér inwoners. Maar verhoudingsgewijs groeit Tholen het hardst, namelijk met 0,8 procent, 217 mensen. In negen van de dertien Zeeuwse gemeenten kan vandaag de vlag uit.

Vestigingsoverschot

Dat is hoofdzakelijk te danken aan het vestigingsoverschot, dat wil zeggen méér mensen die zich in de gemeente hebben gevestigd dan er zijn vertrokken. In Middelburg is het vestigingsoverschot 305 en in Terneuzen zelfs 357, het grootste van Zeeland. Maar net als in alle grotere plaatsen in onze provincie: tegenover het mooie vestigingsoverschot staat een negatief geboorte-overschot: er zijn meer mensen in 2018 overleden dan dat er baby's werden geboren. Terneuzen spant ook hier de kroon: een geboorte-overschot van minus 242.

Andere gemeenten met een negatief geboorte-overschot zijn dit jaar Vlissingen (-160) en Goes (-119). Met name door dit cijfer laat Goes dit jaar veel minder fraaie groeicijfers zien dan vorige jaren, per saldo slechts vier inwoners erbij. Dat het cijfer toch nog een beetje gunstig uitpakt komt door het vestigingsoverschot van 123.

Minder kinderen

Tholen heeft de cijfers van de overschotten van de geboortes en de vestigingen nog niet beschikbaar. Reimerswaal kan de groei al wel duidelijk toeschrijven aan de geboortes, evenals de gemeente Borsele. Hier is 's Gravenpolder met 57 baby's in 2018 het dorp met de sterkste bevolkingsgroei vanonder op, voor zover de Zeeuwse gemeentebesturen de cijfers per kern beschikbaar hebben gesteld.

Ontwikkeling

Klik in onderstaande grafiek om de ontwikkeling in de afgelopen jaren per gemeente te zien.

Verschil

Het verschil ten opzichte van vorig jaar (790 inwoners méér) is berekend op basis van de gemeentelijke opgaven van zowel nu als van 31 december 2017. Er is een verschil met de opgave door het CBS, die op een andere manier telt en twaalf maanden geleden met een ander inwonertal voor Zeeland uitkwam dan de gemeenten. Als de telling van het CBS aangehouden zou worden, zou de groei van Zeeland zelfs nog sterker zijn geweest, 833 plus in plaats van 790 plus.