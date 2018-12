'Onze man' in Den Haag voelt zich nog op en top Zeeuw

Geleijnse kwam in 2012 als fractiemedewerker bij 50PLUS, toen de partij voor het eerst met twee zetels in de Tweede Kamer kwam. Eerder was hij fractiemedewerker bij het CDA, de partij waarvoor hij ooit korte tijd in de gemeenteraad van Borsele zat. Geleijnse is nu zelf 45, maar vindt de 50PLUS bijzonder omdat die zo duidelijk opkomt voor de belangen van oudere mensen. "Ik heb me toen in het programma verdiept en dacht; Ja, daar kan en wil ik heel graag voor werken."

Zeeuw

Hoewel Geleijnse al 11 jaar vanwege zijn werk in Den Haag woont, voelt hij zich een Zeeuws kamerlid. "Die roots die vergeet je nooit. Dus ik ben en blijf een Zeeuw. Je familie woont er, je komt er vaak...de dingen die er spelen raken je altijd meer dan zaken uit andere delen van Nederland.''

Kerncentrale

Gelijnse zegt zich sterk te maken voor Zeeuwse onderwerpen zoals de marinierskazerne. "Onze fractie was al een voorstander van de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen, dus dat houden we vol." Ook luistert de fractie naar het Zeeuwse Statenlid Willem Willemse van 50PLUS, die de Westerscheldetunnel tolvrij wil maken. Daarnaast maakt 50PLUS zich hard voor het openhouden van de kerncentrale in Borssele. "Hoe gaan wij er met elkaar voor zorgen dat de CO2-uitstoot de komende 30 jaar echt fors naar beneden kan worden bijgesteld?" De CO2-vrije energieproductie van de kerncentrale kan daar volgens Geleijnse een belangrijke rol in spelen.

Joba van den Berg (CDA), André Bosman (VVD), Tobias van Gent (VVD) en Rutger Schonis (D66) zijn de andere vier parlementariërs die zich als Zeeuw profileren in de Tweede Kamer.