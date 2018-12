Nog eventjes de boodschappen doen op oudejaarsdag...

Bij oliebollenbakker Gijs & Mien moesten klanten vanmiddag 40 minuten wachten op hun bestelling (foto: Omroep Zeeland)

Bij oliebollenbakker Gijs & Mien in het centrum van Goes was het vanmiddag zo druk dat klanten veertig minuten in de rij moesten om hun bestelling af te halen.

Bij de Jumbo in Oost-Souburg was de rij bij de kassa zo lang dat het personeel besloot de klanten op bitterballen te trakteren, om zo de lange wachttijd wat draaglijker te maken. Ook bij de nieuwe Jumbo-supermarkt in Heinkenszand liep het storm, de wachttijd bij de kassa bedroeg 25 minuten en op het parkeerterrein ontstond een flinke opstopping.

Opstopping op de parkeerplaats van de nieuwe Jumbo in Heinkenszand (foto: Ronald van de Swaluw)

Bij bakkerij Smaak Kraker in Rilland hadden ze iets bedacht om mensen zo snel mogelijk te helpen. Voor de winkel was een heuse oliebollen drive-in ingericht. Klanten hoefden alleen even voorbij te rijden en kregen zo hun bestelling overhandigd.

