Nergens was 2018 zo zonnig als in Vlissingen

De zon liet zich heel vaak zien (foto: Omroep Zeeland)

Op 27 juli was er een warmterecord: Westdorpe was toen even de warmste plek van Nederland en van Europa. Die dag werd het 38,1 graden, dat is de hoogste temperatuur die ooit is gemeten op een Zeeuws meetstation. Diezelfde dag werd het ook in Vlissingen (36,8 graden) en Wilhelminadorp (36,4 graden) warmer dan ooit.

Vlissingen is de zonnigste plek van Nederland. Bron: Meteo Group

Plaats Zonuren Vlissingen 2155 Hupsel 2145 Stavoren 2141 De Bilt 2044

Vlissingen was afgelopen zomer ook al recordhouder wat zonuren betreft, met 779 uur zon. Dat is extreem veel, maar net geen nieuw record. In 1976 was de zon daar nog vaker te zien, met 885 zonuren. In Wilhelminadorp was de zon deze zomer 776 uren te zien in Westdorpe scheen de zon 735 uur, dat is voor de plaatsen wel een nieuw record.

In 2017 was Vlissingen ook de zonnigste plek van Nederland, toen hadden we 1922 zonuren.

