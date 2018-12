Salim Ben Sellam ook komend seizoen hoofdtrainer bij Zeelandia Middelburg

Het veld van Zeelandia Middelburg (foto: Zeelandia Middelburg)

"Vanuit Zeelandia Middelburg was het geen optie uit te zien naar een nieuwe trainer", legt voorzitter Walter Blondeel uit. "alim is een jonge trainer met een visie die aansluit bij de visie van Zeelandia Middelburg. Daarbij ligt Salim erg goed bij de spelers."

'Een echt voetbaldier'

Het bestuur en de Technische Commissie van Zeelandia Middelburg is volgens Blondeel al enkele weken geleden begonnen met de gesprekken over deze contractverlenging. "We hebben een paar keer met Salim gesproken, en met de spelersraad, en allemaal staan we achter deze keuze. Salim is sociaal, rustig, maar gelijkertijd een echt voetbaldier."

Salim Ben Sellam speelde eerder als middenvelder onder meer voor VC Vlissingen, RCS en Zeelandia Middelburg. Ook maakt hij al jaren onderdeel uit van het zaalvoetbalelftal Groene Ster. Ben Sellam is in het dagelijks leven werkzaam als leerkracht op het Scheldemond College.