Nog flink geboden op 'vuurtoren' Breskens in laatste uur van internetveiling

Een replica van de Bressiaanse vuurtoren, gemaakt voor een toneelstuk van vereniging Thalia. (foto: Ria Brasser/toneelvereniging Thalia)

De veiling was nog tot het laatst spannend. Vanmorgen stond de teller nog op 600 euro. Een uur voor de sluiting was dit opgelopen tot 650 euro, maar in dat laatste uur werd er flink tegen elkaar opgeboden, waardoor de prijs nog behoorlijk is opgelopen.

Blij verrast

Vincent Corijn van de toneelvereniging Thalia is blij verrast met deze uitkomst. "We wisten dat er wel vanuit allerlei kringen interesse was en dat er dus nog flink op geboden zou worden, maar dit eindbedrag had ik toch echt niet meer verwacht. Want mensen kunnen ook telkens met één euro per keer elkaar gaan overbieden. Maar dat deden ze telkens met een euro of vijftig en dan gaat het hard!"

En de vuurtoren blijft in de buurt, want de nieuwe eigenaar van de vuurtoren is een ondernemer die meerdere strandpaviljoens beheert in de buurt van Breskens. Hoogstwaarschijnlijk komt het bouwwerk in een van die strandpaviljoens te staan. "Ons is al toegezegd dat hij op een publiek toegankelijke plek komt te staan", aldus Corijn.

Deel naar échte Bressiaanse vuurtoren

Van die 1.050 euro gaat ook een deel naar de échte Bressiaanse vuurtoren, maar hoeveel precies is Volgens Corijn nog niet bekend. "Bij onze ledenvergadering in januari gaan we beslissen hoe we het geld precies gaan verdelen tussen Thalia en de Stichting Vuurtoren Breskens."

Lees ook: