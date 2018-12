Nieuwe trainer wil met Hoek aanvallend voetbal spelen

De nieuwe trainer van Hoek, Hugo Vandenheede (foto: Omroep Zeeland)

Vandenheede (55) werd zelf twee weken geleden ontslagen bij KVK Westhoek. "We waren het seizoen goed begonnen en speelden om de eerste plaats, maar de laatste weken kwamen we in een neerwaartse spiraal terecht. Dat kwam ook door blessures. Ik zat niet meer op één lijn met het bestuur." In de jaren daarvoor was Vandenheede zeer honkvast. Hij zat zowel bij Eertegem als Coxyde zeven jaar. Bij Hoek tekent de nieuwe trainer voor anderhalf jaar.

Dennis de Nooijer

Vandenheede beseft dat hij bij Hoek een succesvolle trainer opvolgt. "Of dat extra moeilijk is? Dat weet ik niet. Het is wel duidelijk dat we weinig hoeven te veranderen en op de lijn van Dennis door kunnen gaan." Dat wil Vandenheede doen met aanvallend voetbal. "We willen spektakel bieden."

Nieuwe trainer Hoek Vandenheede reageert op zijn aanstelling

De komende dagen gaat de nieuwe trainer van Hoek kennismaken met de spelers. Komend weekend gaat de selectie naar Dublin. "Daar zal ik goed naar de spelers gaan luisteren en kijken wat ze willen. Het is allemaal kort dag, want op 12 januari begint de competitie alweer."

Lees ook: