Dieren in het nieuws, hoe gaat het nu met Edwin, Henk en Phoenix?

Bijzondere verstekeling: aap reist in twee maanden tijd van Tanzania naar Vlissingen (foto: Roll-Group)

Edwin, het aapje dat naar een collega werd vernoemd, kwam op 3 augustus aan in de haven van Vlissingen. Het dier was in Tanzania aan boord gegaan van een Nederlands vrachtschip en reisde in twee maanden mee vanuit Afrika naar Europa.

Hangmat

Björn van der Meer, derde stuurman, ontfermde zich over het beestje "Hij heeft in een kooi gezeten, waarin ik een verblijf inclusief hangmat had gemaakt." In Vlissingen werd Edwin overgedragen aan Stichting AAP.

David van Gennip, directeur van de stichting vertelt hoe het nu met het aapje gaat: "De dingen die wij normaal gesproken voorzetten aan dit soort dieren daar loopt hij in een ruime boog omheen, dus we hebben onze handen vol aan hem. Maar het gaat goed met hem."

David van Gennip van Stichting AAP over aapje Edwin

Phoenix had verbrande pootjes en oren (foto: Omroep Zeeland)

De kat Phoenix had geen toepasselijkere naam kunnen krijgen. Eind augustus was het jonkie slechts vier maanden oud toen hij ontsnapte uit een brandende caravan in Ritthem. De kat had verbrande pootjes en oren en moest vaak worden behandeld. Phoenix werd opgevangen door Rens en Jill van Goudswaard uit Vlissingen. Zij startten een crowdfundingsactie om de behandelingen te betalen. Dat leverde een succes op.

Een echte kroelkat

"Het gaat hartstikke goed met ze, het is een echte kroelkat geworden!", vertelt Rens van Goudswaard. "De 8.000 euro die we hebben opgehaald is niet helemaal opgegaan aan de behandelingen van Phoenix, dus dat is naar Stichting Scheldekat gegaan en daar worden nu andere katjes mee geholpen."

Rens vangt normaal gesproken katten tijdelijk op, om er een nieuw onderkomen voor te vinden, maar in het geval van Phoenix gaat het net even iets anders. "Nee, Phoenix gaat niet meer weg. We hebben zoveel met haar meegemaakt en ze gaat ons zo na aan het hart dat we hebben besloten om haar te houden."

Rens van Goudswaard over de herrijzenis van katje Phoenix

Bijtschildpad Henk wordt opgevangen in Reptielenzoo Iguana (foto: Omroep Zeeland)

In september spoelde bijtschildpad Henk aan op het badstrand in Vlissingen. Dat was geen goede plek voor het zoetwaterdier, want naar ons weten is de Westerschelde nog altijd zout. Waarschijnlijk was Henk in het water gegooid. In Reptielenzoo Iguana vocht de schildpad voor zijn leven. Na een tijd in quarantaine te hebben gezeten, zit Henk nu al een tijdje bij een aantal soortgenoten.

Wat apathisch

Volgens Ad Bom van Reptielenzoo Iguana in Vlissingen gaat het nu goed met hem. "De eerste paar weken waren we nog wel bezorgd om hem, omdat hij wat apathisch reageerde. Maar langzaam maar zeker trok hij bij. En nu is hij af en toe heel actief, vooral nadat zijn water is ververst, dus er zit wat meer leven in de brouwerij."

Henk is te zien voor bezoekers. "Hij zit nu bij soortgenoten in het waterbassin in de kledergewelven van Iguana. Het was eigenlijk niet de bedoeling om hem zelf te houden, maar het is nog niet gelukt om hem elders onder te brengen."

Ad Bom van Reptielenzoo Iguana over bijtschildpad Henk

