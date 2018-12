Deel dit artikel:













Van hoestbuien tot een 'aangeschoten' sportredacteur, dit is het jaar in bloopers

Het is bijna zover dat we het nieuwe jaar ingaan, dus willen we bij Omroep Zeeland nog één laatste keer stilstaan bij het voorbije jaar. En dat doen we voor de verandering met de grootste radiobloopers.

Schuif in de mengtafel van de radiostudio (foto: Omroep Zeeland) Zoals je weet kan er altijd en overal weleens iets misgaan. Die momenten hoor je eigenlijk snel te vergeten, maar zo op de laatste dag van het jaar halen we die fragmenten nog één keer tevoorschijn. Dit zijn de ongelukkige versprekingen, bijzondere gebeurtenissen en kleine foutjes die we voor je op een hebben rij gezet. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.