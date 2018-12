Verontwaardiging over brandstichting naast de molen van Hoek

Buitenbrand naast de molen in Hoek (foto: Elsa van Hermon)

Hoewel het nooit is aangetoond hadden veel inwoners destijds het idee dat het vuur door brandstichting of onverantwoord vuurwerkgebruik was ontstaan. In dit geval ging het bij het buitenbrandje naast de molen om brandende autobanden, zoals vandaag in andere delen van Zeeland ook al te zien waren.

Lees ook:

De brandweer had het vuurtje dit keer snel geblust, maar het brandje woedde wel vlak naast de molen en de omwonenden waren bang dat de vlammen zouden overslaan op de molen. Op sociale media wordt verontwaardigd gereageerd. "Elk jaar hetzelfde ze leren het nooit", schrijft de één, terwijl de ander in de reacties onder de video op Facebook roept op tot een vuurwerkverbod.

Lees ook: