Brandweer heeft handen vol aan brandjes in laatste uren van 2018

Brandstichting in Middelburg, de brandweer heeft het er maar druk mee met allerlei kleine brandjes (foto: HV Zeeland)

21.00 uur

Brandweerlieden zijn vanavond in Nieuw- en Sint Joosland rond 21.45 uur bekogeld met bierflesjes, meldt HV Zeeland. De brandweer moest twee keer uitrukken om een buitenbrand te blussen op de kruising Korteweg met de Oude Rijksweg .

Rond 21.00 uur stond er een stuk heg in brand, nog geen uur later ging een container in vlammen op. Volgens HV Zeeland was de sfeer grimmig.

Op de Oude Rijksweg Nieuw- en Sint Joosland stond een container in brand. (foto: HV Zeeland)

Rond 21.10 uur moest de brandweer van Oost-Souburg uitrukken voor twee buitenbrandjes. Op de hoek van de Nagelenburgsingel met de Prinses Bernhardstraat stonden onder andere een kano en een autoband in brand. Verderop woedde op straat ook nog een klein brandje.

Onder andere een kano en een autoband stonden in brand in Oost-Souburg. (foto: HV Zeeland)

20.00 uur

In Middelburg is een auto in brand gevlogen aan de Rustenburgstraat. Mogelijk gaat het om brandstichting. De autobrand ter hoogte van de Hooge Meestraat en de Wijdaustraat werd rond 20.25 uur gemeld. De brandweer had het vuur al snel gedoofd. De auto liep wel forse schade op aan de voorzijde, het motorblok is volledig uitgebrand.

In Middelburg is een auto in brand gevlogen, mogelijk gaat het om brandstichting (foto: HV Zeeland)

19.00 uur

De Vlissingse brandweer mocht vanavond ook nog uitrukken voor kleine brandjes. De eerste werd om 19.05 uur gemeld, het ging om brandende autobanden op de stoep naast de President Rooseveltlaan. Dat brandje was al snel geblust.

Nasmeulende banden na brandstichting in Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Daarna is de brandweer nog meerdere malen uitgerukt, maar daar werd besloten om niet te blussen. Het ging om een brandje in een olievat aan de Spuikomweg en een vreugdevuur in de wijk Westerzicht. Wel werden afspraken gemaakt met degenen die het hadden aangestoken.

Brandweer bij vreugdevuurtje in Vlissingen (foto: HV Zeeland)

18.00 uur

Overal in Zeeland waren er voorzichtig al wel wat knallen, maar vanaf dit tijdstip barstte het vuurwerkgeweld pas echt los. In Middelburg is aan het begin van de avond een hoop rommel in brand gestoken.

Het gaat onder meer om kartonnen vuurwerkverpakkingen. Dat gebeurde op de Robijnplaats. De brand werd rond 18.00 uur gemeld. Toen de brandweer arriveerde, was de politie al in de weer met een brandblusser. Samen hebben de brandweer en politie het vuur geblust.

Hoop rommel in brand gestoken in Middelburg (foto: HV Zeeland)

Eerder op de dag was het ook al meerdere keren raak, van autobanden en schuurtjes tot afvalcontainers. En in Krabbendijke was er vanmorgen al politie op de been, inclusief politiehelikopter.

