Brandweer bekogeld tijdens blussen buitenbrand

Op de Oude Rijksweg Nieuw- en Sint Joosland stond een container in brand. (foto: HV Zeeland)

Rond 21.00 uur stond er een stuk heg in brand op de kruising van de Korteweg met de Oude Rijksweg. Nog geen uur later ging er op dezelfde plek een container in vlammen op. De sfeer was ondertussen een stuk grimmiger geworden en brandweerlieden werden bekogeld met flesjes.

Daarbij raakte niemand gewond. "Het is klein gebleven", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. "De brandweerlieden hebben de situatie ter plekke gesust." De veiligheidsregio gaat hoogstwaarschijnlijk wel aangifte doen. "Wij stellen hier de grens."