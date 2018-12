Deel dit artikel:













Drie personen zwaargewond na aanrijdingen in Vlissingen

Twee automobilisten en een fietster zijn vannacht ernstig gewond geraakt bij twee aanrijdingen in Vlissingen. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk.

Bij het ongeluk raakten drie mensen gewond. (foto: HV Zeeland) "Er zijn twee plaatsen delict", vertelt een woordvoerder van de politie. Op de rotonde van de Bachlaan en de Burgemeester van Woelderenlaan heeft een auto een fietster aangereden. "Ongeveer een kilometer verder, op de Bachlaan, zijn twee auto's op elkaar gebotst. Waarschijnlijk heeft één van deze automobilisten eerst de fietster aangereden, maar dat zijn we nu aan het onderzoeken." Zowel de fietster als de twee automobilisten raakten bij de aanrijdingen ernstig gewond. Een van de auto's belandde na de botsing op z'n kop in de bosjes. De verkeersongevallenanalyse doet de komende uren onderzoek. "Het is nog niet duidelijk wie welke rol heeft gehad", vertelt de woordvoerder. "We hopen dat aan de hand van het sporenbeeld vast te stellen." De weg is afgezet. Verschillende hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, zijn ingezet om hulp te verlenen. De politie meldt dat de weg is afgesloten voor onderzoek door de verkeersongevallenanalysedienst.