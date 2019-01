Twee personen zwaargewond na aanrijding in Vlissingen

Bij het ongeluk raakten twee mensen gewond. (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk gebeurde rond 3.30 uur toen een automobilist een fietser aanreed op de Koudekerkseweg, ter hoogte van de Sottegemstraat.

De politie vermoedt dat de automobilist daarna is weggereden en een kilometer verder op de rotonde van de Burgemeester van Woelderenlaan en de Bachlaan uit de bocht is gevlogen. Daar werd een auto op z'n kop in het bos aangetroffen. Zowel de fietster als de automobilist raakten zwaargewond.

De auto belandde in het bos. (foto: HV Zeeland)

De verkeersongevallenanalyse doet de komende uren onderzoek. "Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is", vertelt de woordvoerder. "We hopen dat aan de hand van het sporenbeeld vast te stellen." De weg is afgezet.