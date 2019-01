Knallend 2019 in, maar daardoor zit Peter tijdens de nieuwjaarsnacht wel vijf uur op een tankstationtoilet

Peter de Groen is al sinds zijn jonge jaren bang voor vuurwerk. "Ik ben altijd bang gemaakt door mijn ouders en dat is nooit meer weggegaan." Met de jaren is de angst steeds groter geworden, waardoor hij een rustig plekje opzoekt. Die heeft hij gevonden bij een pompstation bij Krabbendijke dat 24 uur bemand is, zelfs tijdens de jaarwisseling.

De uren tussen 21:00 uur en 02:00 uur zit Peter alleen op het toilet met zijn puzzelboek. "Ik heb er dit jaar flink wat woordzoekers opgelost en heb zelfs voor de zekerheid vanmorgen nog een nieuw boek gekocht."

'Het ergste is gelukkig voorbij'

Iets na 2.00 uur komt Peter van het toilet om een bakje koffie te drinken. Door het raam van het pompstation ziet hij geen lichtflitsen meer van vuurwerk. "Het ergste is gelukkig voorbij, maar ik blijf voor de zekerheid tot zonsopkomst in het pompstation."

Hoop dat de angst minder wordt heeft hij niet. Peter heeft zich er bij neergelegd de komende jaren het nieuwe jaar ook op het toilet door te brengen. "Het is gelukkig maar één dag per jaar, al ben ik ook heel bang van onweer."

