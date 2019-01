Deel dit artikel:













Gewonde met brandwonden naar ziekenhuis na woningbrand Yerseke

Bij een woningbrand in Yerseke is vannacht een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer van de woningbrand is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. (foto: HV Zeeland) De eerste melding over een brand aan de Pompe van Meerdervoortstraat kwam rond 2.10 uur binnen. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland was er sprake door een kleine brand. Een blusvoertuig en ladderwagen werden ingezet om de brand te bestrijden. Bij de brand raakte één persoon gewond. Het slachtoffer liep brandwonden op. Behalve de ambulancedienst werd ook een traumahelikopter opgeroepen.