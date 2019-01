Zeeland wordt wakker: bekogelde hulpverleners en jezelf opsluiten op toilet

De brandweer in Zeeland heeft de afgelopen nacht behoorlijk druk gehad met kleine brandjes door vuurwerk of brandstichting. Later deze ochtend komen de hulpdiensten met meer informatie over het verloop van de jaarwisseling in Zeeland.

Bekogeld tijdens het blussen

Blussende brandweermannen zijn afgelopen avond in Nieuw- en Sint Joosland bekogeld met flessen. Daarbij zijn geen mensen gewond geraakt, de Veiligheidsregio Zeeland gaat hoogstwaarschijnlijk wel aangifte doen.

Op de Oude Rijksweg Nieuw- en Sint Joosland stond een container in brand. (foto: HV Zeeland)

Lees ook:

Peter zit op het toilet tijdens de jaarwisseling (foto: Omroep Zeeland)

Vijf uur op tankstationtoilet

Samen met familie en vrienden viert Zeeland het nieuwe jaar, maar dat geldt niet voor Peter de Groen uit Bergen op Zoom. Hij zit door zijn angst voor vuurwerk al jaren in een pompstation langs de A58 bij Krabbendijke.

Lees ook:

Het slachtoffer van de woningbrand is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. (foto: HV Zeeland)

Gewonde na brand in woning

Bij een woningbrand in Yerseke is vannacht een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Lees ook:

Het brandje op de Zeilmarkt in Vlissingen was snel geblust. (foto: HV Zeeland)

Drukke avond en nacht voor brandweer

Lees ook:

De auto belandde in het bos. (foto: HV Zeeland)

Fietser aangereden; automobilist crasht

Een automobilist en een fietsster zijn afgelopen ernstig gewond geraakt bij een aanrijding in Vlissingen. De politie vermoedt dat de automobilist daarna is weggereden en een kilometer verder op een rotonde uit de bocht is gevlogen

Lees ook: