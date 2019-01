Deel dit artikel:













Balans 2018: dertien verkeersdoden

Zeeland had in 2018 dertien verkeersdoden te betreuren. De eerste was direct al op 1 januari, een automobilist die verongelukte op de N61 bij Schoondijke, en de laatste was nog maar vorige week. Een meisje van vier jaar kwam toen om het leven bij een ongeluk op de Nieuwe Zuidbeekseweg in Vlissingen. Eind oktober verongelukten op de Van de Spiegelstraat in Goes twee fietsers van 30 en 33 jaar.

Dodelijk ongeluk bij Hoek, op 1 december (foto: HV Zeeland) Weliswaar is dertien het laagste aantal doden sinds de jaren zeventig, maar de ongelukkenstatistiek is zo wisselvallig dat het geen 'trend omlaag' genoemd kan worden. In 2012 bijvoorbeeld zakte het aantal verkeersdoden naar het toen historisch lage vijftien. Maar twee jaar later, in 2014, waren er dertig verkeersdoden. Ook in 2015 kwamen er ook vijftien mensen om het leven, maar in 2016 en 2017 stopte de teller pas op respectievelijk 20 en 18. Kaart De meeste doden van het afgelopen jaar, zeven, vielen op wegen in Zuid-Beveland. Op de tweede plaats met drie verkeersdoden komt Zeeuws-Vlaanderen. Klik op onderstaande kaart voor het artikel bij ieder ongeluk.