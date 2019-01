Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wandelmarathon in recordtijd volgeboekt

De Wandelmarathon 2019, de wandeltocht daags na de Kustmarathon van Burgh-Haamstede naar Zoutelande, is in recordtijd volgeboekt. Volgens traditie werd de inschrijving om middernacht geopend, negen uur later was er geen deelnemersbewijs meer te krijgen.

Wandelen door de duinen (foto: Ria Brasser) De wandelmarathon was ook vorig jaren uitverkocht, maar dan duurde het nog een paar uur langer. De 5.000 wandelaars die zich hebben ingeschreven kunnen zich alvast richten op hun prestatie op 6 oktober. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad. Lees ook: Ongeneeslijk zieke Kustmarathonorganisator: 'Opgeven? Amme nooit nie'