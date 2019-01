Brandweer komt 94 keer in actie; vooral op Walcheren

Brand in Nieuw en Sint Joosland (foto: HV Zeeland)

Tijdens het blussen van een vreugdevuur in Nieuw- en Sint Joosland op Oudejaarsavond was er volgens de hulpdiensten sprake van een grimmige sfeer toen een voorwerp naar hulpverleners werd gegooid. Er raakte daarbij niemand gewond en er zijn geen aanhoudingen verricht.

Kleine brandjes

Het overgrote deel van de meldingen bij de brandweer ging om kleine brandjes, ontstaan door vuurwerk of als gevolg van een brandstichting. Bij een brand in een woning in Yerseke liep de bewoner zware brandwonden op. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast waren er nog drie uitslaande branden op boerderijen bij 's-Herenhoek en Ovezande en een schuur bij Hoofdplaat. De branden waren in alle gevallen snel onder controle.

Overzicht inzet brandweer in Zeeland

Gemeente Inzet brandweer Borsele 7 Goes 6 Middelburg 19 Reimerswaal 5 Schouwen-Duiveland 5 Sluis 6 Terneuzen 10 Tholen 6 Veere 4 Vlissingen 26

Bij 23 meldingen ging het om zogenoemde prio-1 meldingen, dit zijn spoedeisende inzetten omdat er of personen in gevaar waren of er materiële of economische schade zou ontstaan. De meldingen zijn gebaseerd op de meldingen die bij de meldkamer binnen zijn gekomen tussen gistermorgen 08.00 uur en vanmorgen 08.00 uur.

Man probeert heg te redden (foto: HV Zeeland)

De politie komt vanmiddag met een uitgebreide terugblik op de jaarwisseling in Zeeland. In een eerste reactie spreekt een woordvoerder over een 'rustige jaarwisseling zonder grote, noemenswaardige incidenten'. Op verschillende plaatsen in Zeeland zijn personen aangehouden voor openbaar dronkenschap of het niet opvolgen van een bevel van de politie.

Bij ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen zijn afgelopen nacht geen mensen binnengebracht met vuurwerkgerelateerde verwondingen.