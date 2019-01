Deel dit artikel:













Fietser (24) omgekomen bij ongeluk in Vlissingen

Bij een ongeluk in Vlissingen afgelopen nacht is een 24-jarige man uit Utrecht om het leven gekomen. De man fietste op de Koudekerkseweg toen hij door een auto werd aangereden. De automobilist is daarna doorgereden en een eindje verderop uit de bocht gevlogen.

De auto belandde in het bosjes (foto: HV Zeeland) De auto vloog op de rotonde van de Burgemeester van Woelderenlaan en de Bachlaan met hoge snelheid uit de bocht en kwam ondersteboven in de bosjes terecht. Daarbij is de bestuurder door de klap uit de auto geslingerd en zwaargewond geraakt. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de 24-jarige man overleed. Van de bestuurder is nog geen identiteit bekend. De Burgemeester van Woelderenlaan was na het ongeval enige tijd afgesloten voor onderzoek. De uitkomsten van dat onderzoek zijn nog niet bekend.