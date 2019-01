Waar komt straks het ziekenhuis voor Tholen en Reimerswaal?

De directie van Bravis hakt in de eerste maanden van het jaar een knoop door over een nieuw te bouwen ziekenhuis. De bestaande vestigingen in Bergen op Zoom en Roosendaal sluiten over enkele jaren de deuren. Waar het nieuwe ziekenhuis moet komen, is nog niet duidelijk, maar de Provincie Noord-Brabant heeft al laten weten dat ze het niet ziet zitten dat er een nieuw ziekenhuis gebouwd wordt in een weiland tussen de twee steden in.

Volgens Bravis zijn de huidige ziekenhuizen verouderd, sinds ze in de jaren zestig werden gebouwd. Eerst waren de ziekenhuizen zelfstandig, maar ze fuseerden in 2015. Sindsdien zijn verschillende soorten van zorg verdeeld over beide locaties. Daardoor komt het voor dat Zeeuwen voor bepaalde zorg sowieso naar Roosendaal moeten, terwijl Bergen op Zoom dichter bij huis is.

Lange reistijd

Het Thoolse raadslid Marcel Vercammen (CU) merkt dat het onderwerp leeft in Tholen. "Mensen komen naar me toe. Ze willen graag weten wat er gaat gebeuren." Op zijn verzoek heeft het Thoolse gemeentebestuur zich aangesloten bij het bestuurlijk overleg met betrokken gemeenten. "Als het nieuwe ziekenhuis in Roosendaal wordt gebouwd, kan de reistijd voor inwoners van Stavenisse flink oplopen."

De gemeente Tholen laat weten 'dat het belang van de inwoners voorop staat'. Aan de acute zorg (ambulancevoorziening) in de gemeente verandert voorlopig niets.