Vlissingse nieuwjaarsduikers krijgen er geen genoeg van

De Vlissingse nieuwjaarsduik was één van de tiental duiken waaraan meegedaan kon worden in Zeeland. Het publiek werd opgewarmd met oefeningen voor het badpaviljoen op het Badstrand.

Nadat iedereen zich voor een lint in het zand had verzameld werd er afgeteld. Daarna haastte de menigte zich naar de Westerschelde en nam de obligate duik.

Deelnemers nieuwjaarsduik wagen zich in het water (foto: Omroep Zeeland)

Sommige deelnemers doken tot drie keer toe het water in. En een enkeling bleef op het gemakje liggen, alsof het een zomerse dag in juli was. Pas na aansporing van de aanwezige reddingsbrigade kwam de laatste weer veilig uit het water.