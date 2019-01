Dode bij woningbrand in Axel

Dode bij woningbrand Axel (foto: HV Zeeland)

De brandweer rukte na de melding rond 16.40 uur uit en ontdekte al snel dat in de woning meerdere brandhaarden waren. Dit kan op brandstichting wijzen.

Volgens de politie is in het verleden enkele keren in de woning een hennepkwekerij gevonden. Daarom werd direct bekeken of dit de oorzaak van de brand kan zijn geweest, maar deze keer werd geen kwekerij aangetroffen. Wel heeft een opsporingsambtenaar van Enduris geconstateerd dat er sprake is van diefstal van stroom, ondanks het feit dat het pand van het elektriciteitsnet was afgesloten.

De politie is begonnen aan een uitgebreid onderzoek. De woning en de directe omgeving zijn afgezet.