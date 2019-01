Op de valreep was 2018 toch geen moordloos jaar

In de afgelopen acht jaar werden zestien personen om het leven gebracht in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Dat er slechts één persoon op gewelddadige wijze om het leven werd gebracht dit jaar in Zeeland, wil niet zeggen dat het helemaal rustig bleef.

Zelfdoding

Vorige week werd een 33-jarige vrouw zwaargewond op straat aangetroffen in Clinge, die ter plekke overleed. Een 63-jarige vrouw werd aangehouden, maar na onderzoek bleek het om zelfdoding te gaan.

Dode gedumpt

Op 6 december wel een dode man gevonden op Zeeuws grondgebied, maar hij is waarschijnlijk in het Vlaamse Stekene vermoord en aan de Zeedijk bij Kloosterzande gedumpt. Het zou gaan om een 41-jarige bekende uit het Antwerpse drugsmilieu.

En dan was er ook nog een Zeeuw die weliswaar om het leven is gebracht, maar buiten de provinciegrenzen. Een 54-jarige man uit Dreischor werd begin augustus dood aangetroffen in een bedrijfspand in Alphen aan de Rijn.

In Vlissingen werd tijdens de kerstdagen een man doodgestoken (foto: Omroep Zeeland)

Omroep Zeeland houdt sinds 2011 bij hoeveel personen in onze provincie het leven door geweld verloren. In de afgelopen acht jaar was er zestien keer sprake van moord en doodslag. Of de rechtbank iets als moord of doodslag kwalificeert heeft te maken met de voorbedachten rade. Bij doodslag is daar geen sprake van, bij moord is wel sprake van een vooropgezet plan.

2011 (4 personen)

- Fotograaf Henry Meye wordt doodgeschoten in Sint Maartensdijk, mogelijk verband met hennepkwekerij.

Sint Maartensdijk, juni 2011

- Dubbele moord op echtpaar Henk en Trees Schroevers in Middelburg door ex-schoonzoon.

Middelburg, juli 2011

- Man steekt ex-vrouw Michelle van Hooff dood in een parkje in Nieuwdorp.

Nieuwdorp juli 2011

2012 (2 personen)

- De 30-jarige Michael ten Napel wordt dood gevonden in een sloot aan de Kapittelweg bij Westdorpe, een tot nu toe onopgeloste moordzaak.

Westdorpe, juli 2012

- De 86-jarige John Smidt uit Axel wordt op een gruwelijke wijze om het leven gebracht door twee mannen.

Westdorpe, oktober 2012

2013 (2 personen)

- De 54-jarige Marja Otten wordt om het leven gebracht door haar 55-jarige depressieve man in hun woning aan de Paul Krugerstraat in Vlissingen.

Vlissingen, maart 2013

- De 24-jarige Dordtenaar Muzekka Bozkurt wordt in september 2013 bij werkzaamheden aan de N61 in IJzendijke doodgeschoten. Het zou gaan om eerwraak.

2014 (2 personen)

- 19-jarige Dennis van de Velde uit Middelburg wordt doodgestoken door een 51-jarige man op de Turfkaai in Middelburg

Middelburg, maart 2014

- De 23-jarige Gideon Verhelst wordt doodgeschoten in Terneuzen. De schietpartij was het gevolg van een vete tussen twee groepen in de stad.

Terneuzen, november 2014

2015 (geen)

2016 (1 persoon)

- De 26-jarige Hussein Hassan Abdillahi wordt door geweld om het leven gebracht in zijn woning aan de Anjelierenlaan.

Vlissingen, november 2016

2017 (4 personen)

- De 24-jarige Sirwan Kassan wordt doodgeschoten in café de Drie Musketiers in Oostburg. Vier mannen worden verdacht van de moord.

Oostburg, maart 2017

- De 65-jarige Kees van Schaik wordt dood gevonden in zijn woning in Rilland. Vier Bulgaren worden verdacht van moord

Rilland, maart 2017

- Een 39-jarige vrouw uit Middelburg wordt doodgeschoten door haar 43-jarige man en pleegt daarna zelfmoord

Dishoek, april 2017

- Een man wordt doodgestoken in een beschermd wonenproject van Emergis in Middelburg, een vrouwelijke medebewoner is aangehouden.

Middelburg, oktober 2017

2018 (1 persoon)

-Een 28-jarige man wordt doodgestoken in de Kasteelstraat in Vlissingen. Er zijn drie verdachten aangehouden.

Vlissingen, december 2018