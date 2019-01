Zeeland wordt wakker: Dode man, dure grond en jaarwisseling

Dode bij woningbrand Axel (foto: HV Zeeland)

Dode man

Bij een brand in een woning aan de Singelweg in Axel is een nog onbekende dode man gevonden. Het vuur werd aan het eind van de middag op Nieuwjaarsdag ontdekt. De politie sluit niet uit dat de brand werd aangestoken.

Een stuk grond is peperduur (foto: Omroep Zeeland)

Dure grond

Zeeuwse grond is goed en dus erg gewild. Daarom liggen de grondprijzen in Zeeland zo hoog, dat jonge boeren die willen uitbreiden, dat niet kunnen.

Brand in Nieuw en Sint Joosland (foto: HV Zeeland)

Brandweermensen belaagd

Brandweermensen zijn tijdens de jaarwisseling bij incidenten in Vlissingen en in Nieuw en Sint Joosland belaagd. 'Onverteerbaar' noemt burgemeester Bergmann van Middelburg dat. De jaarwisseling kwalificeert hij ondanks vele tientallen meldingen als 'relatief rustig'.

Ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom (foto: Omroep Zeeland)

Ziekenhuis

Tholen volgt met argusogen de ziekenhuisontwikkelingen in West-Brabant. De gemeente wil betrokken zijn bij de keuze voor een nieuwe locatie voor het Bravis-ziekenhuis. Voor inwoners is dat van groot belang

In de afgelopen acht jaar werden zestien personen om het leven gebracht in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Geen moordloos jaar

Zeeland leek af te stevenen op een jaar zonder moord of doodslag, maar in de nacht van Eerste op Tweede Kerstdag ging het toch nog mis. Toen werd een 28-jarige man in de Kasteelstraat in Vlissingen doodgestoken. Een 17-jarige jongen, een 22-jarige vrouw en een 24-jarige man zijn als verdachten aangehouden. Dat er slechts één persoon op gewelddadige wijze om het leven werd gebracht dit jaar in Zeeland, wil niet zeggen dat het helemaal rustig bleef.

's-Heerenhoek na de jaarwisseling (foto: Piet Grim, 's-Heerenhoek)

Weer

Wolkenvelden bepalen vandaag het Zeeuwse weerbeeld. Het blijft droog en vanmiddag wordt het zo'n 7 graden. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.