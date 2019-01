Jonge boer wil uitbreiden, maar kan niet

"Een boer maakt tegenwoordig meer kosten dan in de tijd van mijn opa," aldus Leendert. "We zijn voor het zaaien al veel geld kwijt aan vaste lasten. Zoals de diesel voor de trekkers." Alles wordt duurder, dus moet Leendert meer groente telen om uit de kosten te komen. Maar daar heeft hij meer grond voor nodig en dat is momenteel lastig.

De grond is namelijk duur in Zeeland. De prijzen worden opgedreven door investeerders buiten de provincie. Zij zien de Zeeuwse grond als een goede belegging. Want de klei is kwalitatief goed en te gebruiken voor een heleboel gewassen. De prijzen liggen in Zeeland dan ook hoger dan de gemiddelde grondprijs (60.000 euro) in Nederland.

Samenwerking

Voor de gewone boer is grond onbetaalbaar geworden. Leendert ziet mogelijkheden bij de banken. "Als zij ons niet zouden verplichten om op korte termijn af te betalen, dan zou dat ons wel helpen." In zijn omgeving ziet hij dat jonge boeren de samenwerking opzoeken. "Ze gebruiken elkaars machines om geld over te houden en te investeren in grond.