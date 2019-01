Film moet pesten bespreekbaar maken voor Zeeuwse scholieren

Jeugdtheaterschool Zeeland maakt film tegen pesten (foto: Jeugdtheaterschool Zeeland)

Filmmaker Josien de Graaf van Jeugdtheaterschool Zeeland hoopt dat leerlingen en studenten na het zien van de film over het onderwerp kunnen praten en linken leggen met de eigen groep. Voor het maken van de film heeft ze gekeken naar patronen bij het pesten. "Je hebt degene die pest, de gepeste, de assistent van de pester en meelopers die om alles lachen en geen poot uitsteken."

Zo is de filmmaker bij een verhaal uitgekomen over een 12-jarig meisje dat met haar klas op schoolkamp is. Ze is een stil meisje dat weinig aansluiting heeft met de groep. Na een spel Doen, durven of de waarheid loopt het uit de hand en verdwijnt het meisje.

De Graaf vindt het belangrijk dat pesten bespreekbaar wordt gemaakt. Zelf heeft ze verschillende keren met pesten te maken gehad. "Het is de rode draad in mijn leven", vertelt de filmmaker in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. Haar broer werd op school gepest en dat raakte haar ook. Later heeft ze als onderwijzeres een huilende moeder aan haar bureau gehad, omdat haar kind gepest werd.

Filmmaker Josien de Graaf over de film tegen pesten

Zondag gaat de film in première in het theater van 't Beest in Goes. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Reserveren kan door een mail te sturen naar josien@tbeest.nl.

Muggen & Marshmallows, film van de Jeugdtheaterschool Zeeland (foto: Omroep Zeeland)