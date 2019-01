Dode woningbrand Axel is 41-jarige man uit Terneuzen

Dode bij woningbrand Axel (foto: Keith Brandt)

De man zou sinds kort in de woning verblijven, meldt de politie. Hij stond nog ingeschreven in Terneuzen en woonde pas op een kamer in de woning in Axel. De politie laat weten dat het onderzoek nog loopt en dat getuigen worden gehoord. Ook de eigenaar van de woning, die tijdens de brand niet aanwezig was, wordt gehoord.

De brandweer rukte gistermiddag rond 16.40 uur uit voor de brand aan de Singelweg in Axel. Vrij snel werden er meerdere brandhaarden in de woning aangetroffen. De politie sluit niet uit dat de brand is aangestoken.

