Politie onderzoekt verband tussen ernstige ongelukken Vlissingen tijdens nieuwjaarsnacht

De auto schoot uit de bocht en belandde in het bos. (foto: HV Zeeland)

"Tot nu toe beschouwen we het als twee aparte incidenten. We vermoeden dat ze met elkaar te maken hebben, maar dat weten we nog niet zeker", vertelt een woordvoerder van de politie. "Morgenmiddag gaan collega's onderzoek doen of de fiets daadwerkelijk in aanraking geweest is met de auto."

Identiteit autobestuurder nog onbekend

Tijdens de nieuwjaarsnacht fietste de 24-jarige man uit Utrecht tegen 3.30 uur op de Koudekerkseweg toen hij door een auto werd aangereden. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Kort na dit ongeluk vloog een auto op de rotonde van de Burgemeester van Woelderenlaan en de Bachlaan met hoge snelheid uit de bocht en kwam ondersteboven in de bosjes terecht. Daarbij is de bestuurder uit de wagen geslingerd en zwaargewond geraakt.

Agenten zijn bezig met buurtonderzoek. Buurtbewoners met camera's die mogelijk iets geregistreerd hebben van het ongeluk, worden benaderd. De identiteit van de man die de auto bestuurde, is nog niet bekend. Hij ligt nog in het ziekenhuis. Er is bloed afgenomen, er wordt onderzocht of hij onder invloed was.

