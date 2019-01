Minder inbraken maar Goes is wel vaak de pineut

Inbreker sluipt woning binnen door openstaand raam (foto: ANP)

De meeste inbraken in 2018 vonden plaats het centrum van Goes, 26 in totaal, dat wil zeggen de binnenstad en de oudere wijken er direct omheen. Dat is ook een kleine verschuiving. Dit deel van Goes stond in de ranglijst van 2014-2017 nog op de derde plaats. Het Middengebied van Vlissingen was in de vier voorgaande jaren met een gemiddelde score van 31 inbraken per jaar de koploper. Die staat nu met 'maar' 22 inbraken op de tweede plaats.

Alle cijfers zijn afkomstig van de politiewebsite www.politie.nl. Het gaat alleen om woninginbraken en pogingen daartoe. Inbraken in bedrijfspanden (die doorgaans minstens zo vaak voorkomen) zijn niet in deze statistiek opgenomen.

Per weekdag

Omroep Zeeland heeft de cijfers vanaf 1 januari 2014 verzameld en voor deze statistiek het gemiddeld ervan in de periode 2014-2017 vergeleken met 2018. Wat is er anders geworden? Het is niet alleen minder, maar de inbrekers leggen ook andere accenten. Dat blijkt uit de weekdagen.

Per maand

December is in 2018 iets belangrijker geworden dan januari, wat in 2014-2017 nog de topmaand was. Maar de donkere wintermaanden zijn nog steeds hoogtijdagen voor inbrekers. Ze kunnen aan het begin van de avond al zien of de mensen thuis zijn of niet en in het donker van de brandgangen makkelijker wegkomen.

Top 15

Welke wijken worden het meest getroffen? Op basis van de postcodegebieden heeft Omroep Zeeland een Top 15 van 2014-2017 (gemiddeld per jaar) gemaakt en die vergeleken met de Top 15 van 2018. Klik op de ruiten voor de cijfers. Over de hele linie werd minder ingebroken, maar Walcheren blijft het belangrijkste doelwit. Ook al heeft het centrum van Goes nu de meeste inbraken op de teller staan.

